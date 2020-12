Imperia, per l’inaugurazione del Cavour invitato il presidente Sergio Mattarella

Imperia. «Contiamo di riaprire il teatro Cavour entro i primi 6 mesi dell’anno. Per l’inaugurazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato la sua disponibilità, compatibilmente con gli impegni che non si possono programmare in tempi così lunghi soprattutto in tempi di Covid», lo ha detto il sindaco Claudio Scajola nell’ambito della conferenza stampa di presentazione della pubblicazione dei due anni e mezzo di mandato, durante la quale sono stati fissati gli obiettivi.

Pr la ristrutturazione del teatro Cavour l’amministrazione ha investito 2 milioni e mezzo di euro.