Imperia, open day in presenza al liceo Vieusseux

Imperia. C’è una scuola a Imperia che negli ultimi mesi ha avuto come conferenzieri d’eccezione tanti nomi della cultura nazionale e internazionale (Garattini, Sassoon, Romano, Cacciari, Sabatini, Brizzi e tanti altri). C’è una scuola a Imperia che offre ai suoi studenti l’opzione biomedica, oltre all’Esabac, ai progetti Erasmus, al Laboratorio teatrale e tante altre iniziative di valore formativo. Una scuola che propone alle famiglie dell’entroterra una soluzione ottimale per avere comodamente a portata di mano per i loro figli la migliore formazione media-superiore con la sede staccata di Pieve di Teco. Una scuola aggiornata e rimodernata nelle strutture e nelle metodologie didattiche.

È il Liceo Vieusseux, che lunedì e martedì aprirà le porte alle famiglie degli alunni di terza media per una visita e un colloquio in presenza, a piccoli gruppi, in tutta sicurezza.

«Vi aspettiamo perciò nei giorni 21 e 22 dicembre, dalle 15.30 alle 19. In considerazione dell’attuale situazione sanitaria, è ammessa la presenza di un numero massimo di 20 persone all’ora, nel rispetto delle norme anticovid. Gli interessati potranno prenotare la loro visita scrivendo una e-mail all’indirizzo: orientamento@vieusseux.imperia.it, oppure telefonando al numero 0183 61119.

Non sarà possibile effettuare le consuete esperienze di laboratorio dei tradizionali Open days, ma per consentire alle famiglie uno sguardo sulle proprie attività didattiche, il Liceo Vieusseux propone una serie di contributi video raccolti sulla piattaforma “Il Vieusseux virtuale”, visitabile al seguente link: https://web.spaggiari.eu/pvw/app/default/pvw_sito.php?sede_codice=IMLS0001&page=2740439.

In particolare, il Liceo Vieusseux permette una sorta di visita virtuale delle sue aule, dei suoi spazi didattici e dei suoi laboratori scientifici, attraverso un video di presentazione, con indicazione delle peculiarità dei suoi tre indirizzi (Classico, Scientifico e Scienze Applicate). Il video è disponibile al seguente link: https://youtu.be/KGlVAU0yW1U.

E’ possibile visitare sul sito della scuola anche la pagina dell’orientamento, al seguente link: http://www.liceoimperia.edu.it/pvw/app/IMLS0001/pvw_sito.php?sede_codice=IMLS0001&page=2036901

Link agli spot del Liceo Vieusseux: https://youtu.be/ppkOOB4QLgc,

https://youtu.be/_9mfakO-n0A».

Il Manifesto, il Pieghevole.