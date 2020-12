Imperia, open day alla scuola secondaria di primo grado “G. Boine”

Imperia. Giovedì 17 dicembre alle 17 si svolgerà l’open-day della scuola secondaria di primo grado “G. Boine”.

In diretta sulla piattaforma Meet il dirigente scolastico e gli insegnanti illustreranno il funzionamento della scuola e i progetti previsti per il prossimo anno scolastico, in particolare il progetto “D.A.D.A” (Didattica per ambienti di apprendimento) che rivoluzionerà la scuola media a partire da settembre 2021.

Per partecipare è sufficiente inviare una mail di richiesta all’indirizzo openday@icboine-imperia.it.