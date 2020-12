Imperia, nuova toponomastica: ecco le vie e le piazze che cambiano nome

Imperia. La commissione Toponomastica del Comune presieduta dall’ex sindaco Luigi Sappa ha provveduto alla modifica del nome di una via nella frazione di Moltedo e a predisporre nuovi toponimi da attribuire ad alcune strade cittadine.

Via Umberto I, a Moltedo, diventa, quindi, via don Aldo Zerbone, la discesa pedonale che da piazza Roma porta a viale della Rimembranza, lato Inps, diventa discesa Sorriso d’Italia, le due aree di parcheggio situate dietro il palazzo della Provincia di piazza Roma si chiameranno piazzale Bernardo da Porto Maurizio, mentre la bretella antistante il cimitero di Oneglia si chiamerà via Cian Loré.

Trattandosi di variazione di toponomastica disposta d’ufficio, per i cittadini interessati da tali variazioni si provvederà d’ufficio all’aggiornamento dell’indirizzo senza ulteriori costi a carico degli interessati.