Imperia, monsignor Borghetti: «Sarà un Natale surreale, ma che ci coglie animati nella speranza»

Imperia. Il vescovo di Albenga-Imperia monsignor Guglielmo Borghetti in visita nel capoluogo in occasione della inaugurazione della nuova sala consiliare multimediale e del moderno elevatore che elimina le barriere architettoniche permettendo l’accesso agli uffici ai disabili e per benedire il “Presepe della Città“, parla del Natale in tempo di Covid.

«Indubbiamente dal punto di vista cristiano -dice Borghetti – è un Natale come tutti gli altri, dal punto di vista del contesto in cui queste celebrazioni natalizie si collocano, abbiamo tutti la consapevolezza di essere in un momento un po’ particolare. E’ un Natale, mi viene da suggerire, surreale, un po’ particolare. Certamente siamo segnati dalla presenza di questa perdurante epidemia che limita non poco i nostri contatti, soprattutto anche quelli con le persone più care. Però abbiamo la consapevolezza che è una transizione, ne siamo convinti di questo».

«Vediamo, un po’ sul fondo, una luce che si sta accendendo e quindi siamo anche un po’ animati dalla speranza: il Signore Gesù, che è già entrato nella storia – è questa la grande memoria che facciamo nel giorno di natale – non abbandona di certo i suoi figli. Quindi abbiamo tanta speranza: accanto all’amarezza di dover rinunciare, necessariamente, a tanti contatti, a tanti momenti di convivialità un pochino più spensierati, però abbiamo anche la certezza che tutto questo sta passando attraverso l’impegno della scienza, della tecnica e anche della nostra preghiera comunitaria come cristiani», conclude monsignor Borghetti.