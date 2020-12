Imperia, maratona Telethon al “Ruffini”: soddisfazione per la giornata dedicata alla sostenibilità

Imperia. Terminata ieri, con grande soddisfazione, la prima giornata della maratona in abbinamento con Telethon degli studenti dell’Istituto Ruffini di Imperia la RL4L (Ruffini live for lives). Grande soddisfazione di tutti i partecipanti e in particolare degli studenti delle due agende speciali attraverso le quali i ragazzi fanno le loro esperienze di PCTO: quella del corso dei Sistemi Informativi Aziendali RTS e quella del Istituto Tecnico Turistico ITT’S Time.

Grande l’impegno e ricche le soddisfazioni visti gli ospiti della prima giornata che era dedicata alla sostenibilità. Oggi si è pronti per proseguire con la giornata dedicata alla cultura. Si andrà dalla fotografia con Kanz alla musica con Diego Campagna, dal cinema con Simone Gandolfo, alla scrittura con Stefano Petrocchi rappresentante del Premio Strega e Luca Ammirati, autore di “Se i pesci guardassero le stelle”.

Naturalmente all’ora di pranzo vi saranno tra gli ospiti Carlo Vischi con lo chef Alessandro Gilmozzi e poi si proseguirà con il giornalismo d’assalto con Alice Martinelli passando per la comicità di Andrea Di Marco. Anche oggi tra gli ospiti avemo testimonial Telethon e per tornare ad altre forme di cultura saranno con i ragazzi del Ruffini a storica voce di Radio Montecarlo Luisella Berrino e Daniele Rommelli, ballerino di Imperia con numerose esperienze nazionali ed internazionali.

Un impegno di 3 giorni che si dilunga per circa 10 ore dalle 10 di mattina alle 20 e che alla base ha l’obiettivo di sviluppare e fare crescere la consapevolezza dell’esser cittadini attivi e lo scopo benefico di raccogliere fondi per la fondazione Telethon. La maratona terminerà domani con la giornata dedicata all’attualità.