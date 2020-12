Imperia. Volontari e accompagnatori de La Giraffa a Rotelle hanno fatto visita oggi pomeriggio in Comune al “Presepio di Città”. Il giovane Matteo, per la prima volta, ha potuto salire i gradini di Palazzo civico sulla sua carrozzina grazie all’elevatore che è stato inaugurato stamattina. «Una grande emozione -dichiara la presidente Michela Aloigi, abbiamo aspettato 13 anni questo momento. Grazie all’amministrazione per averlo realizzato. Non ci sarebbe bisogno, però, di inaugurazioni, l’abbattimento delle barrire dovrebbe essere la normalità, ma spesso i gradini sono dentro di noi».

Non era presente per impegni sopravvenuti l’assessore ai Lavori pubblici Ester D’Agostino che ha inviato, però, una nota: «Abbiamo inaugurato oggi la piattaforma elevatrice e le due rampe che permettono di concludere l’intervento relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche del palazzo comunale e renderlo cosi interamente accessibile a tutti gli utenti. Costo lotto interno 60mila euro. Come amministrazione siamo sensibili al tema delle barriere architettoniche, e alla disabilità non solo permanente ma anche temporanea. E’ una dimostrazione così come lo è stato realizzare tutto il marciapiede tutti gli scivoli in viale Matteotti fino ad arrivare alla Pensilina. Attualmente stiamo portando avanti un progetto per la zona di Oneglia verso il mare come via De Geneys, via Schiva per adeguare a norma di legge gli scivoli la dove presenti oppure creare gli scivoli dove non sono presenti».

(foto e video Cristian Flammia)