Imperia. Inaugurazione del nuovo accesso agli uffici comunali senza barriere architettoniche, apertura del “Presepe della Città di Imperia” benedetto dal vescovo di Albenga-Imperia monsignor Guglielmo Borghetti realizzato dalle varie realtà cittadine, presentazione della rinnovata sala consiliare di Palazzo civico a seguito dei lavori di digitalizzazione. Presenti il sindaco Claudio Scajola, gli assessori Ester D’Agostino e Gianmarco Oneglio, il consigliere comunale Orlando Baldassarre.

«L’obiettivo – dice il sindaco Claudio Scajola – è sempre di più quello di cercare di avvicinare le persone alle istituzioni. Abbiamo messo insieme un percorso che permetterà ai disabili di poter arrivare in qualunque ufficio del Comune senza sentirsi emarginati con un’opera costosa, ma di grande pregio, che si inserisce in un palazzo di grande importanza e di grande bellezza architettonica ed artistica» – dichiara il sindaco Claudio Scajola parlando del nuovo accesso agli uffici comunali, a seguito dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche».

«Abbiamo messo su un presepio che aiuta a meditare, perché mai come in questo momento abbiamo bisogno di meditare. Mettendo insieme due simboli: il mare, c’è un vecchio pozzo antico, che è sempre la prospettiva di crescita di Imperia, e l’ulivo, che è la storia di questa città. E’ stato fatto da tutti i cittadini imperiesi che non hanno fatto il loro presepio ma che hanno fatto un presepio civico, che unisce la città nel Palazzo comunale» – dice il primo cittadino riguardo all’apertura del “Presepe della Città di Imperia”», aggiunge Scajola.

«Abbiamo ripulito e risistemato – conclude l‘ex ministro – il portale di Andrea Doria all’ingresso del palazzo, che è un’opera di grande importanza che fa ricordare che Andrea Doria è nato nella nostra città. La nuova veste della sala consiliare, che è la sala dove si decidono le sorti della città, è stata tecnologicamente rivista con possibilità, attraverso la digitalizzazione, di rendere meglio informati i consiglieri comunali su quello che si deve fare con le pratiche direttamente digitalizzate per poter cogliere meglio il significato di quello che si delibera. E’ così un grande monitor che permette a tutti i progetti di essere visti prima di prendere le decisioni relative. Ci auguriamo che con la benedizione, che il vescovo ha dato, ci aiuti a muoverci sempre meglio nell’interesse dei cittadini» – afferma Scajola alla presentazione della rinnovata Sala del Consiglio Comunale, a seguito dei lavori di digitalizzazione», ha concluso il primo cittadino.

(foto e video Cristian Flammia)