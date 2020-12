Imperia, i volontari consegnano beni di prima necessità ai circensi bloccati dal lockdown

Imperia. Consegnati da parte dell’attivista Vittorio Chisci al Circo Millenium bloccato dal lockdown in città senza poter lavorare, i generi di prima necessità raccolti dal gruppo di attivisti che fanno capo ai gruppi WhatsApp Amici di Caramagna e Imperia Urgente, presso il punto Conad di via Airenti.

«I circensi –dice Chisci – ringraziano tutti quanti provvedono ad aiutarli loro e i loro animali. Non è solo opera mia, naturalmente, ma di tante persone, tante persone anonime che hanno un cuore d’oro.Tra gli organizzatori c è anche la fattoria LiberaMente e l’ ipermercato Conad dove raccogliamo generi alimentari sia per i circensi sia per gli animali da cortile».

Nei giorni scorsi è stato consegnato del truciolato per i cavalli del circo. I punti di raccolta sono presso:

1)Tabacchino Caramagna

2)Bar Niki via Cascione

3)Parafarmacia le Ferriere

4) Edicola Borgo San Moro

5)Edicola Piazza Dante lato Bar Ariston