Imperia, Gianmarco Oneglio: «Il Comune dalla parte dei commercianti con Vicinato. Shop»

Imperia. «In questi omenti di crisi è necessario che il Comune faccia quadrato con i negozi sotto casa, che si supportino gli esercizi della città. Per fare concorrenza ai colossi della vendita on line, si è, quindi, pensato a un portale che fornisse delle proposte strutturate ed è nata quindi l’dea della piattaforma Vicinato.shop». L’assessore al commercio e Turismo del Comune di Imperia Gianmarco Oneglio parla delle festività natalizie, delle iniziative del comune per favorire lo shopping presso gli esercizi locali.

Volgendo lo sguardo al futuro Oneglio parla della prossima stagione turistica, della conferma delle Frecce Tricolori che dovrebbero colorare il cielo di Imperia in occasione del prossimo Raduno delle Vele d’Epoca, nel settembre 2021.

Gianmarco Oneglio, che ha la delega anche alla digitalizzazione parla, a pochi giorni dall’inaugurazione della nuova sala consiliare completamente informatizzata della prossima adesione del Comune all’app “Io” che favorirà una migliore e immediata interfaccia dei cittadini con gli uffici per il pagamento dei tributi comunali e per altri utilizzi.