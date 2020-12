Imperia, firma digitale: dal 14 dicembre il rilascio da parte della Camera di Commercio è anche online

Imperia. La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona informa che dal 14 dicembre sarà possibile richiedere la propria firma digitale/Cns (Carta Nazionale dei Servizi) anche online, senza doversi recare agli sportelli camerali. Grazie al riconoscimento tramite webcam, si potrà richiedere in pochi minuti il dispositivo (Token Usb/Wireless o Smart Card) da casa o dall’ufficio, mentre la consegna avverrà direttamente a domicilio.

Come noto, la firma digitale consente, attraverso un apposito certificato digitale registrato in un chip integrato nel dispositivo di firma (Token Usb/Wireless o smart card), di firmare atti e documenti informatici validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Grazie allo specifico certificato digitale personale, la firma apposta “in calce” ai documenti sostituisce integralmente la firma autografa.

L’utilizzo della firma digitale è oggi obbligatorio, ad esempio, per la trasmissione telematica di atti e denunce al Registro imprese delle Camere di Commercio o per la firma della fattura elettronica. Ma non solo. I dispositivi (Token Usb/Wireless o smart card) rilasciati dalla Camera di Commercio contengono sia il certificato di firma digitale sia il certificato Cns (Carta Nazionale dei Servizi), che permette di accedere in sicurezza ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni. Oltre a poter firmare documenti e denunce, il titolare della firma digitale può anche accedere gratuitamente al cosiddetto “cassetto digitale”, che permette di consultare le informazioni e i documenti ufficiali dell’impresa: visure, atti, bilanci, stato delle pratiche, fatture elettroniche e molte altre informazioni sono ormai a portata di touch sul portale web impresa.italia.it.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria alla pagina dedicata alla firma digitale/Cns.