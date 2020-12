Imperia, dopo le polemiche per via Cascione Scajola ora vuole pedonalizzare il centro di Oneglia

Imperia. «Un centimetro alla volta dobbiamo esaltare le potenzialità di questa città: bella, ma troppo trascurata. Dobbiamo riuscire a renderla più vivibile e più accogliente. L’obiettivo è di pedonalizzare, pian piano tutta, la città, ma senza fretta: con buon senso, equilibrio e il consenso della città».

Lo ha dichiarato il sindaco Claudio Scajola dopo l’inaugurazione dei portici di via Bonfante e via della Repubblica riqualificati e di piazza Dante.

Per poter pedonalizzare il centro di Oneglia è necessario allargare l’unica arteria alternativa, via Agnesi, progetto per il quale Palazzo civico ha già dato incarico per la realizzazione di un progetto.

Con buona pace, evidentemente, dell’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano, paladino anti-isole pedonali che nel recente si è battuto contro la Ztl della prima parte di via Cascione.