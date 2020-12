Imperia, deve scontare 3 anni e 9 mesi per violenza sessuale: in carcere il ginecologo Luca Nicoletti

Genova. I carabinieri del nucleo investigativo di Genova, hanno arrestato il ginecologo Luca Nicoletti. L’uomo è stato condannato in via definitiva a 3 anni e 9 mesi di reclusione per violenza sessuale ai danni di alcune pazienti.

I fatti risalgono ad alcuni anni fa quando luogo lavorava all’ospedale di Imperia. Il ginecologo era stato condannato in primo grado il 18 gennaio 2018 a 8 anni e 6 mesi di reclusione dal tribunale collegiale di Imperia.

Nel maggio 2019 la prima sezione penale della Corte di appello di Genova aveva ridotto la pena a 3 anni e 9 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata oltre al versamento di una provvisionale di 5mila euro per ciascuna delle 5 parti civili, pena confermata il 24 novembre in Cassazione. Le indagini erano partite dalle denunce di due pazienti, poi salite a sette.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Pontedecimo che ha una sezione dedicata ai detenuti accusati di violenza sessuale.

(notizia di Genova24.it)