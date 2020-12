Imperia corsara a Fossano, mister Lupo: «Fa davvero piacere quando il nostro lavoro porta risultati»

Imperia. L’Asd Imperia calcio vince a Fossano per 1-4, ottenendo la prima vittoria in trasferta. Mister Alessandro Lupo è molto soddisfatto dopo la prova di domenica della squadra: «Era una sfida pericolosa: sapevamo di essere qualitativamente superiori ma non dovevamo abbassare la concentrazione. Ho vissuto la settimana con maggiore tensione proprio per questo motivo; tra i compiti di un allenatore c’è quello di tenere la squadra in allerta affinché non sottovaluti mai l’avversario. Non è stato semplice».

I primi due gol sono arrivati da corner, situazioni provate più volte in settimana: «Ad oggi non avevamo ancora segnato su calci d’angolo ed era una casualità. Abbiamo un ottimo battitore come Sancinito e dei bravi saltatori come, appunto, De Bobe e Donaggio. E, in settimana, avevamo dedicato un’intera sessione a queste situazioni. Fa davvero piacere quando il nostro lavoro porta risultati ed anche i tifosi lo notano».

L’allenatore spiega le sue impressioni sul match: «Non mi è piaciuto l’atteggiamento di inizio ripresa quando ci siamo abbassati troppo e non abbiamo sfruttato tutte le ripartenze. Ma passa in secondo piano: non posso che essere felice per quanto mostrato dalla squadra. Siamo un gruppo vero che fa della coesione il proprio punto di forza».

Malltezi ha avuto un ottimo impatto sul match, il commento dell’allenatore: «E’ entrato con la giusta mentalità. Anche lui è stato molto aiutato dai compagni perché ha raccolto i frutti del lavoro di Minasso che ha sfiancato l’avversario nella prima ora di gioco. Poi ha sfruttato un grande passaggio di Capra, sempre più leader della squadra».