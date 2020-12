Imperia, controlli della municipale sulla raccolta delle deiezioni canine: altri 3 verbali da 300 euro

Imperia. La polizia municipale intensifica i controlli sui possessori dei cani che non rispettano le regole sulla raccolta delle deiezioni: dopo le attività svolte nei giorni scorsi che si sono concluse con 2 sanzioni, ulteriori controlli con agenti in borghese sono stati eseguiti sotto i portici di piazza Dante e via Bonfante: risultato sono stati elevati 3 verbali da 300 euro.

Controlli anche a Porto Maurizio dove, però, non sono stati notati comportamenti scorretti.

I verbali precedenti erano stati elevati grazie all’utilizzo delle nuove telecamere.