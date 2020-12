Imperia, cadavere ritrovato sulla spiaggia alla Galezza

Imperia. Il corpo senza vita di un 35enne è stato ritrovato ieri sera verso le 21 sulla battigia, poche decine di metri prima della Galeazza.

Per recuperare il corpo immerso nell’acqua a pochi metri dalla battigia sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale allertati dal personale sanitario del 118 oltre all’equipaggio di una ambulanza, anche se per il giovane non c’era più nulla da fare. Dell’accaduto è stata informata la procura della Repubblica del capoluogo che ha disposto l’intervento del medico legale.

Sul caso indagano la polizia e gli uomini della capitaneria di porto. Non ci sono ancora certezze sulle cause del decesso.