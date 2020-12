Imperia. Stava percorrendo in discesa in compagnia di altri due biker il percorso, in parte sterrato, che collega Moltedo a Montegrazie nell’entroterra portorino. Forse per evitare una pietra ha perso, però, il controllo della sua mountain bike finendo fuori strada e procurandosi un trauma alla spalla.

L’uomo, R.B., 57 anni, è stato soccorso dal personale del 118 e da un mezzo della Croce Bianca, rima di essere elitrasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.