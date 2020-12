Imperia. Un anziano è stato soccorso dai militi della Croce d’Oro a fine mattinata in un condominio di via Berio ad Oneglia.

I vicini sentendolo lamentarsi hanno chiamato i soccorsi. Essendo l’uomo solo in casa si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per poter entrare nell’appartamento. L’intervento si è chiuso in codice verde.

(foto Christian Flammia)