Imperia, anche al professore Marco Antei un riconoscimento per l’impegno nella didattica a distanza

Imperia. Il professore imperiese Marco Antei, docente di Matematica, ha ricevuto un riconoscimento per l’impegno profuso nel rendere la didattica a distanza un metodo di apprendimento ottimale. Antei lavora per la Universidad de Costa Rica (Ucr), considerata la migliore università del Centroamerica e una tra le migliori in America Latina. «E’ anche in continua crescita nei ranking mondiali, per gli investimenti in educazione e ricerca», spiega il professore, che ha già lavorato per università francesi e israeliane, ma ancora non in Italia dove attende di avere notizie in merito a un ricorso presentato per un concorso fatto nel 2012.

Vista la pandemia per Covid-19, anche l’università del Costa Rica ha attuato la didattica a distanza in modo virtuale al cento per cento. «Da marzo ad oggi, ho lavorato senza mai tornare in classe. E’ un po’ deprimente – spiega – Ma ci siamo dovuti reinventate».

A scegliere a chi consegnare il riconoscimento sono stati gli studenti: «Giuro di essere davvero sorpreso di essere tra i vincitori – aggiunge il docente – Perché trovare la forza di impegnarsi, sapendo che dall’altra parte del mondo, i miei connazionali morivano per il virus, è stato molto difficile. Anche qui la pandemia ha colpito duro, ma molto meno che in Italia».