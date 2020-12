Imperia, Amat sostituisce un tratto di rete idrica in piazza Dante: giovedì 3 dicembre interruzione dell’erogazione dell’acqua

Imperia. Nell’ambito dei lavori di completa riqualificazione del centro di Oneglia, Amat provvederà alla sostituzione di un tratto di rete idrica in attraversamento a piazza Dante.

I lavori comporteranno l’interruzione dell’erogazione dell’acqua dalle 21 di giovedì 3 dicembre a fine lavori, prevista verso l’1 di venerdì 4 dicembre.

L’area interessata dalla sospensione dell’erogazione è quella compresa all’interno del perimetro di piazza Dante, Calata Cuneo, piazza Ulisse Calvi, Via. G. Agnesi.

«Al ripristino del servizio potranno verificarsi fenomeni di intorbidamento anche diffusi e persistenti che, di norma, non comportano un decadimento della qualità dell’acqua, ma solo un’alterazione delle caratteristiche organolettiche.

Nello scusarci per il disagio arrecato, assicuriamo che porremo la massima attenzione al fine di ridurre il disservizio allo stretto necessario a garantire l’effettuazione delle operazioni in condizioni di sicurezza. Per qualsiasi informazione sarà disponibile il reperibile Amat al numero 3357316650» – fa sapere Amat.