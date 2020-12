Imperia. E’ operativo da qualche ora il nuovo “terminal” degli autobus collocato in largo Nannollo Piana. Spiega l’assessore all’Arredo urbano Laura Gandolfo: «Essendoci in corso i lavori in corso in piazza Dante, abbiamo dovuto anticipare lo spostamento. Entro una decina di giorni verranno installate le panchine, le pensiline e i monitor con gli orari degli autobus».

I parcheggi persi sono stati recuperati in piazza Unità Nazionale davanti alla vecchia stazione di Oneglia dove gli imperiesi troveranno anche 4 stalli per la ricarica per le auto elettriche.

«Finalmente, soprattutto i turisti, avranno un unico punto in centro città dove andare ad aspettare l’autobus», conclude la Gandolfo.

(foto e video Cristian Flammia)