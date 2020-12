Imperia. «Salvaguardia dell’ambiente e tutela degli animali». Questo lo slogan dell‘Accademia Kronos, Associazione Nazionale che a partire dal 19 maggio è operativa anche a Imperia con una propria sezione presieduta da Vittorio Falchi.

«Il nostro impegno – dichiara Falchi – è stato immediatamente rivolto alla regolarizzazione delle colonie feline presenti sul territorio, allestendo dei rifugi per i piccoli 4 zampe». «Contestualmente – prosegue il presidente – ci siamo attivati contattando diversi supermercati cittadini per promuovere raccolte cibo a favore di tutti gli animali in difficoltà».

Le iniziative non finiscono qui. Attraverso le offerte ottenute durante le raccolte cibo e la vendita di calendari oltre alle quote associative, l’Accademia Kronos si propone di avviare una campagna di sterilizzazione per i felini presenti nelle colonie. Sono stati, inoltre, intrapresi contatti con la locale Amministrazione che ha espresso consenso a sostegno dell’attività.

In ultimo è in fase organizzativa un servizio di assistenza a favore delle persone in difficoltà nell’accudimento dei propri animali. Dopo le festività natalizie saranno rinnovate le richieste per riproporre raccolte cibo in città, mentre a dicembre sono state già fissate due date: il giorno 12 presso il negozio Gea in piazza Maresca e il 19 presso il Supermercato Ekom in Via Argine Sinistro. L’Accademia Kronos ringrazia in anticipo tutti coloro che la vorranno sostenere.