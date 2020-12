Imperia, a Capodanno pattuglie dei vigili urbani regolarmente in strada per i controlli anti Covid

Imperia. «A Capodanno le pattuglie dei vigili urbani saranno regolarmente in strada per i controlli anti Covid». Lo conferma l’assessore alla polizia municipale Antonio Gagliano, che smentisce le voci di un disimpegno del Comando del capoluogo che si sono diffuse in mattinata.

«Si è trattato di un disguido con la prefettura, il realtà era stato solo fatto presente che in caso di incidenti stradali le pattuglie si sarebbero concentrate sul sinistre abbandonando temporaneamente i controlli anti Covid», sottolinea Gagliano.