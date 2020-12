Sanremo. Venerdì 11 dicembre, nelle quattro terze del plesso Italo Calvino dell’I.C. Sanremo Centro Levante, si è svolto un laboratorio davvero speciale. I ragazzi hanno potuto vivere un’immersione virtuale in diretta streaming nei fondali dell’Area Marina protetta di Portofino.

E’ stata una vera esplorazione marina, dove i partecipanti hanno potuto interagire con il video operatore, guidandolo per soddisfare le loro curiosità. Si ringrazia la Cooperativa Ziguele che ha curato l’organizzazione, le biologhe Paola Melian ed Elisabetta Giacco e il video operatore sub Luca Tassara, per la grande competenza e simpatia, e per essere riusciti, pur nella distanza, ad essere vicini ai ragazzi, ad interessarli e ad interagire con empatia.

Il progetto è finanziato da Aliseo Agenzia Ligure per gli studenti e per l’orientamento. L’attività è rientrata nel Progetto Uomo Aria Mare, concluso bruscamente lo scorso anno per il lockdown, proprio con l’attività di sub in piscina. Il progetto, svolto ormai da vent’anni nell’Istituto e parte del P.T.O.F., si pone la finalità di far conoscere e amare la natura e l’ambiente, sempre più convinti che il rispetto nasca dall’amore e dalla conoscenza.