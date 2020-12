Il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana in visita al carcere di Sanremo

Sanremo. Il vicepresidente di Regione Liguria e assessore all’Agricoltura, Alessandro Piana ha visitato questa mattina il carcere di Sanremo e ha donato alla casa circondariale, da parte di Regione Liguria, un albero di Natale.

«Quello di oggi – spiega Piana – vuole essere un gesto di vicinanza a questa realtà, un segno dell’attenzione che riserviamo a questa istituzione e alle persone che ci lavorano ogni giorno.

Ho avuto un colloquio con la direttrice Cristina Marrè, che ha chiesto la nostra collaborazione per avviare percorsi di didattica agraria rivolti ai detenuti all’interno del carcere, vista la disponibilità di spazi per coltivare fiori e piante al suo interno. Un’iniziativa che porterebbe a un abbellimento del contesto del carcere, migliorando la qualità della vita non solo dei detenuti, ma anche del personale.

Da parte nostra – conclude Piana – piena disponibilità ad approfondire e a lavorare in questa direzione, sensibilizzando i vivai della zona».