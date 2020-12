Il sindacato della Polizia di Stato Siulp dona latte a lunga conservazione e caffè alla Cri Comitato di Imperia

Imperia. Il segretario provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP), insieme ad alcuni iscritti del sindacato, ha consegnato alla Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia, un quantitativo rilevante di latte a lunga conservazione e di caffè che i volontari che si occupano delle attività in ambito sociale distribuiranno alle famiglie in difficoltà della città che hanno chiesto il supporto in quest’emergenza Covid-19.

Il gesto è particolarmente significativo, in quanto gli agenti di polizia, iscritti al SIULP, oltre al loro normale lavoro a tutela della sicurezza dei cittadini hanno dimostrato la loro vicinanza ai cittadini in difficoltà.

«La Croce Rossa di Imperia ringrazia gli Agenti della Polizia di Stato» – dice il presidente Giuseppe Giannattasio.