Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale Marco Scajola in visita a Imperia

Imperia. Il presidente Giovanni Toti sarà questo pomeriggio ad Imperia insieme all’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

Alle 15:30 saranno ad Imperia, in Comune, per incontrare il sindaco Claudio Scajola per una riunione relativa a temi strategici per la città. Successivamente, alle 17:30, parteciperanno all’inaugurazione dei lavori di Piazza Dante e di via Bonfante.

Infine, si recheranno presso l’Ospedale di Imperia, insieme al direttore generale Marco Prioli, per una breve visita e per un punto stampa sui dati dell’emergenza Covid-19.