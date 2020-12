Il Natale nelle case di riposo, a Sanremo code di parenti per gli auguri in presenza

Sanremo. Per molti anziani sono passati anche dieci mesi da quando hanno potuto vedere, toccare, abbracciare e accarezzare i propri cari in libertà l’ultima volta. Stiamo parlando degli ospiti delle case di riposo della nostra Riviera dove, a partire da questa mattina, si assiste a un via vai di parenti, autorizzati eccezionalmente dalle rispettive strutture a portare gli auguri di Natale di persona.

Scene toccanti e momenti di forte commozione si sono vissute oggi nelle residenze protette, laddove la pandemia fa tuttora ancora molta paura. In particolare nella Città dei Fiori, segnata da una seconda ondata capace di fare breccia anche nelle Rsa, siano esse pubbliche e private, causando persino qualche vittima tra i pazienti più anziani e debilitati.

Se il ritorno alla normalità qui sembra ancora cosa lontana, la magia del primo Natale al tempo del Covid-19 è un’altra. Rivedere i propri cari per un anziano “rinchiuso” da quasi un anno è un toccasana al cuore che ci voleva. Lacrime e sorrisi si alternano tra un tentativo e l’altro di spiegare la situazione a chi, vivendola dall’interno di una sorta di bolla, fa veramente molta fatica a comprenderla. In tv le mascherine sono un optional e vedere arrivare le famiglie dopo tanto tempo bardate con le mascherine, senza che sia permesso il contatto fisico e con la possibilità di comunicare sempre e solo via telefono, li lascia ancora spiazzati. Ma sono dettagli che presto si dimenticano non appena quel dubbio di una lontananza che sarebbe potuta durare per sempre lascia spazio alla speranza che invece non sarà così.

Nelle Rsa della provincia di Imperia – stando ai dati ufficiali – la situazione Covid è in netto miglioramento. Il cluster più pericoloso registrato al Don Orione sta regredendo: sono attualmente circa 20 gli ospiti positivi e altrettanti gli operatori sanitari contagiati. Dati che fanno ben sperare se si pensa che la scorsa settimana erano una quarantina i casi solo tra gli anziani. Anche a Casa Serena il focolaio è ormai storia passata, tanto che nei giorni scorsi si è proceduto alla chiusura dell’ala Covid istituita al presentarsi dei primi Covid-positivi.

Nell’Imperiese il numero totale di anziani nelle case di riposo e di personale impiegato nelle strutture è di 3770 unità. Per loro, così come per il personale personale medico e infermieristico degli ospedali, sono previste le prime dosi di vaccino in arrivo a giorni.