Il Lions Club Imperia Host fa donazione alla Croce Rossa Italiana

Imperia. La solidarietà non si ferma, il Lions Club Imperia Host ha consegnato alla Cri 400 litri di latte per la distribuzione alle famiglie in difficoltà.

«La Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia ringrazia il Lions Club Imperia Host che ci supporta costantemente nella nostra attività di supporto alle oltre 400 famiglie che assistiamo mensilmente» – dice la Cri.