Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi dona regali per i bambini affidati o assistiti dal Comune di Vallecrosia

Vallecrosia. «Spesso non ce ne rendiamo conto ma anche in comunità piccole ci sono bambini che sono affidati dall’Autorità Giudiziaria al Comune per tutta una serie di problematiche relative alla famiglia di appartenenza, non solo di tipo economico anche se è una concausa piuttosto ricorrente. Non sempre, fortunatamente, i bambini vengono fatti vivere al di fuori delle famiglie di appartenenza cioè in comunità, in case famiglie e altre strutture similari ma, anche se a casa con i propri genitori, devono comunque essere seguiti ancora con responsabilità maggiori da parte dell’Uffici comunali competenti. Quest’anno, con l’aggravarsi della crisi economica dovuta al perdurare della pandemia, molti di questi bambini sarebbero restati privi anche del minimo conforto di un giocattolo, cosa che veramente sarebbe stata inaccettabile. La responsabile dell’Ufficio comunale Minori del Comune di Vallecrosia, dottoressa Daniela Bono, ha chiesto quindi la collaborazione di amici per far fronte alla situazione e, come sempre al motto “quando c’è un bisogno lì c’è un Lions” il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha risposto alla chiamata di solidarietà» – fa sapere il Comune di Vallecrosia.

Nella giornata di martedì 22 dicembre il presidente del Club, Germano Pellegrino, con la socia Domenica Espugnato Amorosa, si sono presentati agli Uffici dei Servizi Sociali comunali di Vallecrosia e hanno consegnato veramente tanti pacchetti natalizi con all’interno giocattoli adatti a bambine e bambini di tutte le età. Inoltre è stato donato svariato materiale scolastico di cancelleria, altrettante utile perché quest’anno molti nuclei familiari hanno avuto problemi anche solo ad acquistare matite e gomme, per non parlare di tutto l’occorrente per far studiare i propri figli.

Il dono è stato molto apprezzato dalla dottoressa Daniela Bono e dall’assessore comunale delegata ai Servizi Sociali Marilena Piardi che hanno ringraziato a nome di tutta l’Amministrazione comunale e dei bambini affidati e seguiti dai Servizi Sociali, elogiando il significativo ed utile gesto e sottolineando come i Lions siano sempre molto sensibili ai bisogni dei più deboli.

Il presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Germano Pellegrino, ha ringraziano la dottoressa Daniela Bono per aver dato loro la possibilità di rendersi utili e la cartolibreria Rey di Vallecrosia con quella Novelli di Bordighera per la collaborazione nel service pro bambini.

Visto che sia i Lions che gli operatori dei Servizi Sociali sono sempre molto operativi, già dal pomeriggio di ieri è iniziata la distribuzione dei doni, curata dall’Ufficio Minori dei Servizi Sociali cittadini, ai bambini affidati o comunque assistiti dal Comune di Vallecrosia.