Il direttore generale dell’Asl 1 Marco Damonte Prioli: «In preparazione il Piano vaccini per la provincia di Imperia»

Sanremo. «Ad oggi abbiamo un trend che vede sostanzialmente l’inizio di una discesa dei numeri in termini di ricoveri, abbiamo 12 pazienti in terapia intensiva e 107 ricoverati in media intensità, siamo stabilmente da qualche giorno al di sotto dei 100 positivi individuati su circa 1000 tamponi eseguiti ogni giorno. Sono dati che ci fanno individuare l’inizio di un discesa dei numeri e un contenimento dei contagi e dei relativi setting assistenziali che ci fanno ben sperare».

Il direttore generale di Asl 1 Marco Damonte Prioli ospite dei nostri studi fa il punto sulla situazione Covid in provincia di Imperia che vede la curva epidemiologica appiattirsi, ma ammonisce: «Una speranza che dobbiamo mantenere con molta attenzione perché il virus sta ancora circolando nella nostra società osservando le misure di distanziamento sociale, l’utilizzo della mascherina, l’igiene delle mani sono. L’attività di monitoraggio del territorio è sempre molto stretta, anche perché abbiamo sempre più dell’ 80 per cento della popolazione che lo può contrarre».

Damonte Prioli annuncia anche la partenza dei tamponi antigenici per i cosiddetti contatti di caso presso i medici di base e i pediatri, a proposito della pandemia parla del Piano vaccini, della riapertura delle scuole, dell’ospedale nuovo, dei servizi di telemedicina della tempistica dell’ingresso dei privati nell’ospedale di Bordighera.