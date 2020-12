Il consigliere regionale Claudio Muzio sceglie Sanremo per la sua prima visita ufficiale in Liguria

Sanremo. Questa mattina il consigliere regionale del gruppo Forza Italia – Liguria Popolare, Claudio Muzio, è venuto in visita a Sanremo accompagnato dal presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa.

A fare gli onori di casa il vicepresidente e coordinatore provinciale di Liguria Popolare Antonio Bissolotti insieme ai consiglieri comunali Piero Correnti ed Andrea Artioli. Muzio ha avuto modo di conversare, con il dovuto distanziamento, anche con alcuni membri del coordinamento sanremese.

«Ringrazio Claudio Muzio per aver scelto Sanremo e Liguria Popolare per la sua prima visita sul territorio ligure dopo il recente successo elettorale. La formazione di un unico gruppo consiliare in regione, ribadita oggi dalla presenza di Andrea Costa, è la conferma di un percorso politico che speriamo riesca a dare prospettive concrete ad una grande casa dei moderati» – dichiara Antonio Bissolotti.

«Con l’amico Claudio Liguria Popolare ritrova in regione un interlocutore serio e capace, pronto a recepire le istanze del territorio. Io sarò al suo fianco per supportarlo in una concreta azione di sostegno alla crescita della nostra regione» – sottolinea Andrea Costa.