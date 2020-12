Il Club per l’Unesco di Sanremo celebra la Giornata Mondiale dei Migranti

Sanremo. Venerdì 11 dicembre, alle 17, il Club per l’UNESCO di Sanremo celebrerà la Giornata Mondiale dei Migranti con un evento in streaming trasmesso sulla pagina Facebook del Club: “Stiamo tutti bene – L’esperienza diretta e la legge italiana per i minori stranieri non accompagnati”.

Partecipano:

– la dottoressa Federica Giannotta dell’Ufficio legale di Terre des Hommes Italia

– Ersilia Ferrante, avvocato e vice presidente del Club per l’Unesco di Sanremo.

Porterà i saluti del club il presidente Ciro Esse. Il video dell’evento rimarrà sulla pagina Facebook del Club e sul canale YouTube di Ersilia Ferrante.

La locandina dell’evento: Giornata Mondiale Migranti 2020.