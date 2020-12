Sanremo. Un altro importante passo in avanti per i cantieri navali matuziani Amer, da sempre impegnati nello sviluppo e nell’utilizzo di nuove tecnologie.

Una delle parole d’ordine dell’impresa è “sostenibilità ambientale”. E proprio in quest’ottica oggi, alle 11 a Villa Nobel, Barbara Amerio di “Amer yacth” ha consegnato una ricerca sulla riduzione delle emissioni rumorose sottomarine a Volvo Penta, nota costruttrice di motori marini, branca navale dell’industria di veicoli. Questo evento si inserisce nella “Nobel Week Sanremo 2020”.

Barbara Amerio: «Abbiamo fatto delle prove su un fondale di 100 metri per rilevare le emissioni acustiche. E’ uno studio fatto in collaborazione con Cedena che si chiama “A gift for the future” in modo che Volvo Penta acquisisca i dati e li elabori»

Alessandro Piccione di Volvo Penta: «Ringraziamo Amer e Barbara per questo gesto che consolida la partnership con il cantiere. Tutti i dati verranno utilizzati per migliorare e sviluppare oi prodotti di Penta nell’ottica della vision del gruppo che è quello di sostenibilità e minore impatto ambientale»