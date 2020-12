Ventimiglia. Grave incidente questo pomeriggio sul ponte del torrente Nervia, tra la città di confine e Camporosso. Uno scontro tra auto ha coinvolto un Porter e un’utilitaria, provocando la semi distruzione di entrambi i mezzi e due feriti. A riportare le conseguenze peggiori è stato il conducente del furgoncino da lavoro per cui si è reso necessario il trasferito al Santa Corona in codice rosso di massima gravità.

Sul posto si sono precipitati carabinieri e vigili del fuoco, due ambulanze e l’automedica. Al momento l’Aurelia è bloccata in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di rimozione dei detriti e dei veicoli. La polizia locale è al lavoro per gestire il traffico e smistarlo verso le vie secondarie. Da notare lo spettacolare atterraggio effettuato da parte degli elicotteristi di Grifo che hanno sfruttato, in mancanza di altri spazi, il greto del torrente Nervia per effettuare la manovra di recupero.