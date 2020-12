«Grande professionalità, umanità e impegno», i ringraziamenti di una lettrice al reparto di Ematologia del Saint Charles di Bordighera

Bordighera. «Sono una paziente del reparto di Ematologia dell’Ospedale San Charles di Bordighera e desidero, con questo messaggio, far conoscere la mia grande riconoscenza ai medici che, con dedizione e passione, operano in questo reparto».

Inizia con queste parole la lettera che una nostra lettrice, la signora Elvira, ha scritto per ringraziare di cuore chi lavora con dedizione in questo reparto.

«Un grazie particolare al dottor Calzamiglia , alla dottoressa Rocchi e al dottor De Astis per la loro grande professionalità, umanità e impegno. Un ringraziamento di cuore alla caposala, la signora Nives Bianchi e a tutto il personale infermieristico perché, oltre l’impegno, la pazienza e la gentilezza, non si dimenticano mai di un sorriso, una parola di conforto e, soprattutto in questo momento particolare, riescono a non farci sentire soli. Auguro a tutti voi tanto bene e buon lavoro».