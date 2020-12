Grand Prix, il Bordighera Lawn Tennis Club si piazza ottavo nella classifica nazionale

Bordighera. La Federazione Italiana Tennis rende note le classifiche del Grand Prix, le graduatorie che mettono in fila tutti i vivai dei circoli d’Italia, prendendo in considerazione esclusivamente i risultati degli atleti Under 20.

Sono direttamente interfacciate con il sistema di riconoscimento delle Scuole Tennis implementato nel 2010. Tre sono i parametri presi in considerazione e che assegnano i punteggi: le performance degli allievi, i risultati nei campionati a squadre e il grado di coinvolgimento nei progetti federali (FIT Junior Program e Racchette in Classe).

La classifica nazionale del Grand Prix-Trofeo Scuole Tennis 2020 premia il grande lavoro svolto dalla top school del Tennis Club Genova. Il circolo del presidente Giovanni Mondini è al secondo posto con 5950 punti, preceduto soltanto dai laziali dell’Eur Sporting Club. Un risultato straordinario, se consideriamo che in classifica sono inseriti 1874 circoli di tutta Italia. TC Genova prima nella classifica delle 74 top school della FIT.

Grande motivo d’orgoglio per il Comitato Regionale Liguria della Federtennis è la presenza di ben 3 circoli liguri nelle prime 11 posizioni: insieme al TC Genova, infatti, ben si piazzano anche Bordighera Lawn Tennis Club (ottavo) e Tennis Club Finale (undicesimo).

«Il Tennis in Liguria conferma di attraversare un momento di grande crescita – afferma Andrea Fossati, presidente FIT Liguria – I traguardi agonistici tagliati dai nostri giovani tennisti sono figli di programmazioni lungimiranti impostate dalle dirigenze dei Circoli e condivise con i rispettivi staff tecnici: il nostro Comitato Regionale è al fianco dei Circoli, in particolar modo per lo sviluppo dei progetti nazionali lanciati dalla nostra Federazione».

I settori giovanili dei circoli d’Italia si giocano un primato che non significa soltanto prestigio. «In palio ci sono riconoscimenti per un ammontare complessivo pari a circa 100 mila euro, tra materiale didattico in regalo e premi in denaro» – come spiega Michelangelo Dell’Edera, il direttore dell’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’ – I premi in denaro sono riservati alle Top e alle Super School, alle altre tipologie sono destinati materiali come kit per il mini-tennis, palle depressurizzate, abbigliamento, ma anche – come successo negli anni – anche agevolazioni buone per le iscrizioni ai Centri Estivi FIT e biglietti gratuiti per gli Internazionali BNL d’Italia».