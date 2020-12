Il commento

Governo apre agli spostamenti tra Comuni a Natale, Toti: «Speriamo abbia vinto il buonsenso»

«Attendiamo la conferma per gioire insieme a tutte le famiglie che si potranno riunire come da tradizione, in sicurezza, ma con il calore che solo le persone care ci possono offrire in un anno così difficile»