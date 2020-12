“Giochi di Rosi”, premiati gli alunni vincitori dell’istituto 2 Cavour di Ventimiglia

Ventimiglia. Si è svolta oggi, mercoledì 30 dicembre, all’istituto comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia la cerimonia di premiazione della gara di matematica a squadre “Giochi di Rosi“.

La gara si è svolta martedì 11 aprile in centinaia di scuole in tutta Italia ed è organizzata dall’Università Bocconi di Milano. 48 ragazzi delle classi prime, seconde e terze medie dei plessi di Roverino e Ventimiglia Alta, suddivisi in squadre da 4, si sono cimentati nella risoluzione di 8 quesiti in cui hanno potuto mettere in gioco tutta la loro fantasia e intuizione, nonché lo spirito di squadra e le capacità relazionali.

La dirigente Antonella Costanza e le professoresse organizzatrici Allavena e Gambatese hanno premiato la squadra vincitrice, composta da Casian Octavian Dau (2A), Paola Milan (2A), Thomas La Cognata (2B), Beatrice Cordì (1B).

Questa è stata la fase conclusiva di una serie di tre gare di matematica a cui hanno preso parte gli alunni dell’istituto 2 Cavour: la prima gara si è tenuta in ottobre e ha permesso di selezionare 21 alunni che hanno potuto prendere parte alla seconda fase, ovvero le semifinali nazionali di Campionati di Giochi Matematici, svolti a Imperia il 18 marzo.

«Dirigente e insegnanti vogliono fare i complimenti a tutti i partecipanti per l’impegno e l’entusiasmo mostrato in questo anno scolastico all’insegna delle sfide matematiche».