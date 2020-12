Furto all’hotel Villa Elisa di Bordighera, ladro faccia a faccia con albergatrice

Bordighera. Un giovane uomo è entrato all’interno dell’hotel (attualmente chiuso) Villa Elisa in via Romana a Bordighera e ha rubato 200 euro dal fondocassa. E’ successo stamani.

Ad accorgersi del furto è stata la titolare che si è ritrovata faccia a faccia con il ladro. Stando a quanto ricostruito, l’uomo è entrato dalla porta sul retro, chiusa ma non a chiave, mentre l’albergatrice si trovava in lavanderia, al piano interrato. Quando la donna è salita in ufficio ha visto il malvivente che a quel punto è scappato, prima tentando di uscire da una finestra, poi tornando alla porta dalla quale era entrato.

Dopo aver prelevato i soldi dalla cassa, il ladro ha tentato di aprire la cassaforte dell’hotel senza riuscirci.