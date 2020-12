Pontedassio. Principio di intossicazione, per fortuna senza gravi conseguenze, per un anziano nella tarda mattinata di oggi in via Cavour a Pontedassio.

A dare l’allarme è stato un vicino allarmato dall’odore di gas proveniente da una finestra. I pompieri hanno individuato l’abitazione da cui proveniva la fuga.

L’uomo soccorso da un equipaggio della Croce Rossa di Imperia è stato ricoverato per accertamenti in codice verde all’ospedale del capoluogo.

(foto Christian Flammia)