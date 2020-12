Fiorenzo Runco direttore artistico del Videofestival: «Edizione 2021 a Imperia? Non so»

Sanremo. Il direttore del Video Festival di Imperia Fiorenzo Runco, ospite dei nostri studi, parla della manifestazione incentrata sul cinema indipendente e sulla televisione che dopo 15 anni di permanenza nel capoluogo potrebbe cambiare location e trasferirsi, altrove.

Runco ripercorre i 15 anni della manifestazione nata per gioco e che ha assunto una dimensione internazionale e spiega per quale motivo Imperia è diventata «un po’ stretta» per le ambizioni della rassegna.

Tra le ipotesi c’è quella di un trasferimento dal 2021 nella Città dei fiori.