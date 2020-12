Festività natalizie, la Lega Giovani Imperia lancia la raccolta di generi alimentari per i bisognosi

Imperia. In occasione delle festività natalizie, la Lega Giovani della Provincia di Imperia organizza una raccolta di generi alimentari in favore dei più bisognosi.

La raccolta è partita mercoledì scorso e andrà avanti fino al 23 dicembre. Di seguito gli orari e i punti di raccolta: Ventimiglia: venerdì 11 e 18, dalle 10 alle 12 e sabato 19, dalle 15 alle 17 presso via Roma 20 (primo piano); Sanremo: mercoledì 9, 16 e 23 dalle 10 alle 12 presso via Matteotti 65.

«È una iniziativa concreta per dimostrare la nostra vicinanza a chi versa in stato di bisogno in un momento di grave difficoltà economica», dichiara Andrea Coppola, segretario provinciale della Lega Giovani di Imperia.

Saranno raccolti cibi non deperibili, giocattoli e cibo per animali, no medicinali e no denaro. Al termine della raccolta, che il nostro movimento giovanile ha organizzato in tutte le provincie della Liguria, devolveremo il ricavato ad un ente caritatevole del nostro territorio. Sarà un Natale diverso per tutti: aiutateci ad aiutare!».