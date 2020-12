Festività natalizie, al via i concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Sanremo. Dopo il successo della stagione estiva l’Orchestra Sinfonica di Sanremo torna ad esibirsi davanti al suo amato pubblico per le festività natalizie con una serie di concerti a partire dal 12 dicembre. Quest’anno le “Emozioni in Musica” per il Natale 2020 saranno diverse rispetto al solito perché, al fine di adeguarsi alle normative vigenti atte alla prevenzione da diffusione del Covid-19, tutta la programmazione sarà trasmessa in streaming sul canale ufficiale Youtube dell’Orchestra dove si potrà assistere ai concerti eseguiti sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a distanza e gratuitamente. I dettagli e i link per poter accedere agli streaming sono visionabili sul sito della Sinfonica www.sinfonicasanremo.it e sulla sua pagina Facebook.

La programmazione che permetterà, invece, la presenza ai concerti, sarà quella relativa alla Musica Sacra che vedrà una serie di appuntamenti nei giorni compresi tra il 18 e il 20 dicembre (alcuni dei quali ripetuti successivamente anche nei giorni 2 e 3 gennaio 2021) con la musica del quintetto d’archi della Sinfonica e con il soprano Antonella Romanazzi per la rassegna “Il Sacro e la Voce”. I concerti delle festività nelle chiese si svolgeranno presso la Chiesa di N. Signora dell’Annunciazione in frazione Borgo, presso la Chiesa di San Sebastiano a Coldirodi e presso il Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Bussana. L’ingresso sarà gratuito fino al raggiungimento della capienza massima prevista dalle disposizioni vigenti.

La musica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo, sarà trasmessa anche in filodiffusione per le vie cittadine durante tutto il periodo delle festività. Un’iniziativa che vuole sottolineare l’importanza della musica per la città di Sanremo: la musica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.