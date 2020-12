Sanremo. «Festival 70+1 senza pubblico e con la città di Sanremo transennata? Per me è fantascienza. Lavoriamo per un’edizione rispondente alla parola d’ordine rinascita», è lapidario Amadeus, intervenuto questa mattina in occasione della conferenza stampa di Sanremo Giovani che si terrà giovedì in diretta dal teatro del Casinò.

Il direttore artistico e conduttore della kermesse, battezzato l’anno scorso dalla Rai e riconfermato in accoppiata con l’amico Fiorello per la prima edizione post Covid, ha poi aggiunto: «Ci sarà nuovamente un palco esterno. Non credo si possa vietare alla gente di andare a cercare i cantanti, di vivere l’atmosfera festivaliera. Vorrei annunciare con piacere che ho deciso di ampliare la “platea” dei big in gara che saranno due in più dell’anno scorso: 26, record di sempre per il Festival. Il mio desiderio è di mettere al centro la musica», ha concluso Ama.

Foto 2 di 2



«Stiamo lavorando affinché la kermesse di marzo sia realizzata nella maggiore normalità. Ovviamente, dopo le feste, comincerà il vero e proprio conto alla rovescia. Speriamo nel Festival della normalità, della rinascita», ha aggiunto il direttore di Rai1 Stefano Coletta. «Abbiamo contezza di come l’Ariston sia struttura complessa ma siamo all’opera già da molto tempo per rispettare tutti i parametri di sicurezza nonostante le difficoltà logistiche, garantendo il numero più ampio possibile di presenze tra il pubblico anche con tamponi quotidiani a personale e ospiti».

Incalzato dai giornalisti sugli aspetti relativi alla sicurezza esterna al teatro, il sindaco Alberto Biancheri ha spiegato: «Per prendere delle decisioni si dovrà aspettare il prossimo Dpcm. Ogni altra valutazione ora è prematura».