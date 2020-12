Festival 2021, Fedez: «Grazie Sanremo, mi state restituendo la magia della musica dal vivo»

Sanremo. «In quest’epoca che ci ha derubati della musica dal vivo Sanremo rappresenta non solo il palco più importante d’Italia, ma anche l’unico. Grazie @francesca_michielin, grazie @sanremorai. Mi state restituendo la magia della musica dal vivo». Un breve messaggio, corredato di foto scattate a Sanremo, per dimostrare tutta la gioia del ritornare a cantare dal vivo: è quanto scritto dall’artista Fedez (al secolo Federico Leonardo Lucia) sul proprio, seguitissimo, profilo Instagram.

Il rapper milanese, che con la moglie Chiara Ferragni è stato insignito nei giorni scorsi dell’Ambrogino d’Oro per la raccolta fondi anti-Covid e la distribuzione di cibo ai bisognosi, è tra i 26 big in gara al 71esimo Festival della Canzone italiana insieme con Francesca Michielin, che gli ha chiesto di duettare con lei nell’inedito “Chiamami per nome”.