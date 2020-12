Enduro, Sanremo ospita l’ultima tappa del tricolore Major: ecco i vincitori

Sanremo. Città di musica, città di fiori, città di motori. Sanremo, dopo due anni, ha accolto nuovamente l’Enduro ospitando l’ultima tappa del tricolore Major 2020 regalando un’accoglienza unica e una giornata che più bella di così non si poteva immaginare; sole, caldo e tanti piloti al via sono stati gli ingredienti che combinati insieme hanno reso magnifico quest’ultimo appuntamento della stagione. Alla regia di questo grande evento il motoclub Enduro Sanremo che dopo aver risposto positivamente alla richiesta di recuperare l’ultima tappa del tricolore, ha messo in piedi una gara davvero bella ed impegnativa.

Tre le prove speciali che hanno accolto i 250 atleti, tra Major e regionali, che hanno raggiunto la riviera ligure. Due gli Enduro Test affrontati, caratterizzati entrambi dalle pietre viscide e fango per via delle piogge cadute nei giorni precedenti, ed un Cross Test, disegnato sulla spiaggia adiacente il porto di Sanremo. La giornata come detto prima è stata baciata dal sole con temperature primaverili; una vera ciliegina sulla torta per questo campionato che ha incoronato tutti i suoi vincitori 2020.

Vediamo chi si è aggiudicato la medaglia d’oro di questa stagione partendo dalla Top Class. Il primo classificato di quest’anno è Alessio Paoli (Husqvarna), che fa sua anche la giornata davanti Roberto Bazzurri (Beta) e Andrea Belotti (KTM). Nella 250 2t Master vince il campionato Daniele Tellini (Yamaha) che però a Sanremo si piazza al secondo posto dietro a Alberto Teofili (KTM); nella 300 Master chiude la sua stagione con una splendida vittoria di giornata Enrico Lorenzin (Husqvarna), neo tricolore 2020.

Con il successo di domenica, Damiano Lullo (KTM) è campione italiano 250 4t Master, mentre la 450 Master va a Maurizio Facchin (KTM) che sale sul gradino più alto del podio sia nella classifica di giornata che in quella di campionato.

Festeggia il titolo tricolore con una splendida vittoria anche Alessio Fagiolari, neo campione italiano nella 250 2t Expert, così come Carmelo Mazzoleni (KTM) che fa sua la categoria 300 Expert per questa stagione. Nella 250 4t il più veloce di giornata è stato Giorgio Alberti (Sherco) che mette così la firma sul tricolore; è quella di Davide Dall’Ava la firma invece che troviamo nella 450 Expert. Il pilota ligure conclude il campionato con una splendida vittoria nella gara di casa.

Nella Veteran 2t la prima posizione è andata a Danilo Plando su Husqvarna, mentre il campionato è andato a Davide Marangoni (KTM) che vince con un primo e due secondi posti.

Gara amministrata per Fabio Romaniello (KTM), campione italiano della Veteran 4t, che non va oltre la quarta posizione. Sul gradino più alto del podio a Sanremo è salito Ivo Zanatta (KTM).

Giornata senza rischi anche per Marco Lagorio (Beta) che si aggiudica la Super Veteran 2t 2020 mentre conclude la giornata al secondo posto alle spalle di un veloce Fabiano Gusmini (KTM).

Festeggia invece il titolo nazionale con una vittoria di giornata Fabrizio Hriaz (Husqvarna), neo campionato italiano della Super Veteran 4t. Passando alla categoria Ultra Veteran, nella 2t il trionfatore di giornata e di campionato è Renato Pegurri (Husqvarna), mentre nella 4t la giornata è andata a Remo Fattori (Husqvarna) ed il titolo tricolore a Fabio Benetti (KTM).

Combattutissima la categoria dei motoclub, con il Costa Volpino che si aggiudica proprio in quest’ultima prova la prima posizione ed il titolo nazionale davanti al Gaerne e al Caerevetus.

A concludersi in questa strepitosa cornice anche il challenge KTM Enduro Major che per il quarto anno consecutivo ha accompagnato il tricolore over35 per tutta la stagione. Ospite d’onore a Sanremo l’event manager di KTM Roberto Rossi che non ha solamente raggiunto Sanremo per premiare i riders in orange, ma ha anche partecipato alla manifestazione.

Per questo 2020 ad aggiudicarsi il Challenge KTM Enduro Major sono stati Maurizio Facchin per la Major e Davide Marangoni per la Veteran.

Al termine della giornata, come ormai consuetudine in questo anno agonistico caratterizzato dal covid, dopo le premiazioni di giornata, si è svolta la cerimonia di premiazione dei campioni italiani major. Ad aprire la cerimonia il saluto del presidente FMI Giovanni Copioli che, non essendo potuto intervenire di persona, ha voluto salutare tutti i presenti con una telefonata.

A partecipare alla cerimonia diverse autorità sia locali che federali con l’assessore al turismo di Sanremo Giuseppe Faraldi, il consigliere FMI Armando Sponga e il presidente CoRe Liguria Giulio Romei che non hanno voluto mancare a questo importante evento.