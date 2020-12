Emergenza coronavirus e operatori sanitari precari: i sindacati chiedono il rinnovo del contratto

Sanremo. Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto all’Asl1 Imperiese il rinnovo del contratto per tutti gli operatori che andranno a scadere il 31 dicembre 2020, alla luce dell’emergenza coronavirus e della carenza di personale e della situazione che si andrebbe a creare nei vari reparti.

L’Azienda ha risposto comunicando di aver scritto ad Alisa al fine di poter predisporre un nuovo bando per produrre una nuova graduatoria secondo le modalità previste per l’emergenza Covid solo per titoli, in tempi molto celeri, al fine di poter assumere, se possibile, nei primi giorni del mese di gennaio 2021 tutto il personale in scadenza.

L’Asl 1 Imperiese conferma e precisa che il rinnovo non è previsto nei contratti ad oggi sottoscritti e in scadenza il 31/dicembre 2020. Nel mese di giugno è stato bandito un avviso a tempo determinato per personale Oss. A tale avviso ha partecipato la quasi totalità del personale intervistato che ha però rinunciato all’incarico nel momento della chiamata. La graduatoria è in oggi esaurita e si procederà ad un nuovo bando nelle more di espletamento del concorso a tempo indeterminato in fase di svolgimento da parte di Alisa.