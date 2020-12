Due nuove opportunità totalmente gratuite di formazione d’eccellenza ad Imperia

Imperia. S.E.I. – C.P.T. Imperia, Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Economia, Confindustria Imperia, Istituto Istruzione Statale “G. Ruffini” di Imperia, C.P.F.P. “G. Pastore” di Imperia, CNOS FAP LT – Vallecrosia, si sono raggruppate in un pool per realizzare due percorsi distinti di specializzazione tecnica superiore:

1. I.F.T.S. “Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica”

2. Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alla risorse, opportunità ed eventi del territorio.

I beneficiari dell’iniziativa saranno 20 giovani e adulti, occupati e disoccupati in possesso di titolo di studio, che affronteranno le 1.000 ore di formazione secondo metodologie pratiche/applicative. Di queste, oltre il 30% sarà dedicato all’inserimento dei partecipanti in diverse aziende e realtà produttive del settore.

In particolare, il primo corso è finalizzato a formare una figura di Tecnico Superiore in grado di operare la promozione del contesto territoriale in ambito enogastronomico, con competenze sia nella trasformazione e realizzazione di processi artigianali agroalimentari con prodotti tipici, sia in riferimento al marketing di prodotto e alla sua ottimizzazione economica.

Il secondo, invece, vuole formare una figura di Tecnico Superiore che opererà nel settore dei servizi alle imprese connesse al marketing turistico e alla promozione del territorio. Gestirà le fasi operative dell’attività, analizzerà il mercato, raccoglierà dati, interrogherà banche dati, elaborerà statistiche per il mercato, ricercherà e valuterà preventivi relativi ai servizi turistici, progetterà piani di sviluppo e promozione locale.

Grazie all’estesa rete di rapporti che i partner organizzatori hanno con il mondo del lavoro, sono previsti alti livelli occupazionali al termine dei rispettivi percorsi formativi.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, rivolgersi alla segreteria della S.E.I.- C.P.T. di Imperia sita in via Privata Gazzano, 24 – tel. 0183-710947 o sul sito www.seicpt.it.