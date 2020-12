Sanremo. Dopo 42 giorni (4 novembre, 4-0 a Bra) la Sanremese torna in campo in un match ufficiale. Al Comunale va in scena il recupero della nona giornata di andata: avversario il temibile Pont Donnaz, matricola terribile del girone che non a caso occupa il secondo posto in classifica alle spalle del Bra. La gara è molto attesa e promette spettacolo.

Fin dal calcio d’inizio le due squadre si affrontano a viso aperto, alla ricerca del vantaggio. L’incontro è molto equilibrato ed è combattuto specialmente a centrocampo. Con il passare dei minuti, però, la Sanremese assume il comando delle operazioni e inizia a farsi vedere pericolosamente dalle parti di Vinci. Al 18′ Gagliardi pesca Lo Bosco, la conclusione del capitano non impensierisce l’estremo difensore ospite che blocca senza problemi.

di 19 Galleria fotografica Sanremese vs Pont Saint Donnaz









Due minuti dopo la palla spiove dalla sinistra, Demontis si inserisce ma non trova per un soffio l’impatto decisivo con la sfera, Balzo libera e il Pont Donnaz si salva in extremis. La Sanremese insiste e nella fase centrale si rende ancora pericolosa in un paio di circostanze: al 23′ Diallo se ne va sulla destra, entra in area ma invece di tirare preferisce appoggiare in mezzo a Sadek, la conclusione dell’esterno biancoazzurro è debole e centrale, Vinci blocca. Tre minuti dopo Lo Bosco in area imbecca Gagliardi, il numero dieci matuziano calcia di prima intenzione ma non trova lo specchio della porta. Nulla da segnalare più nel primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa i padroni di casa entrano con lo stesso piglio dei primi quarantacinque minuti e si gettano in attacco alla ricerca del gol. Al 57′ un cross di Sadek dalla destra semina il panico nella difesa orange, Balzo spazza e fa tirare un sospiro di sollievo ai suoi. Due minuti dopo, a sorpresa, passa però il Pont Donnaz: azione fulminea sulla destra tra Scala e Filip, cross del numero due, in area Filip è ben piazzato e calcia di prima, la palla assume una traiettoria strana che si insacca alle spalle di Gennaro. Nell’unica azione degna di nota della gara gli ospiti passano in vantaggio!

La reazione della Sanremese è rabbiosa. Bifini, che pochi minuti prima aveva gettato nella mischia Gerace per Ponzio, manda in campo al 60′ anche Pellicanò per Sadek con il chiaro intento di aumentare la spinta offensiva. Al 75′ Gagliardi, servito da Diallo, termina a terra in area ma l’arbitro Iacobellis lo ammonisce per simulazione. Due minuti dopo lo stesso Gagliardi viene steso nuovamente in area da Filip, il direttore di gara stavolta non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri va Gagliardi: il tiro è debole e centrale, Vinci si tuffa sulla sua sinistra e respinge.

Il Pont Donnaz non fa neanche in tempo a gioire per il pericolo scampato che la Sanremese pareggia: è il 79′ quando, sugli sviluppi di una mischia in area, Lo Bosco, spalle alla porta, si inventa una giravolta maligna che non lascia scampo a Vinci. La panchina della Sanremese esplode, tutti in campo ad abbracciare il capitano! Per Lo Bosco è il secondo gol stagionale.

A questo punto la gara si infiamma. La Sanremese si riversa in attacco per trovare il colpo da tre punti, ma la spinta dei biancoazzurri si esaurisce con il passare dei minuti. All’84’ un tiro di Gemignani termina sul fondo. Allo scadere la palla buona capita su punizione al neoentrato Murgia. Ma il tiro del fantasista sardo dal limite dell’area si infrange sulla barriera. Sanremese – Pont Donnaz finisce così 1-1. Un punto che tutto sommato sta bene ad entrambe le compagini. Domenica prossima i matuziani saranno impegnati in trasferta a Varese.

Il tabellino:

Sanremese: Gennaro, Pici, Ponzio (dal 55′ Gerace), Bregliano, Mikhaylovskiy, Demontis, Lo Bosco, Gagliardi (dall’84’ Murgia), Diallo, Gemignani, Sadek (dal 60′ Pellicanò). A disposizione: Dragone, Castaldo, Doratiotto, Lodovici, Romano, Sturaro. All. Bifini

Pont Donnaz: Vinci, Scala, D’Onofrio (dal 74′ Borettaz), Tanasa, Balzo, Ciappellano, Paris (dal 46′ Maffezzoli), Filip (dall’82’ Sterrantino), Varvelli, Lauria, Montenegro (dal 62′ Ruatto). A disposizione: Gini, Ferrando, Sassi, Cena, Jeantet. All. Cretaz

Arbitro: Iacobellis di Pisa

Collaboratori: Linari di Firenze, Marconi di Lucca

Reti: 59′ Filip (P), 79′ Lo Bosco (S)

Note: Gara a porte chiuse; giornata variabile, terreno in buone condizioni. Ammoniti Sadek, Demontis, Bifini, Gagliardi (S); Scala, Cretaz, Filip (P). Al 77′ Gagliardi si fa respingere un calcio di rigore da Vinci. Angoli 7-5 per il Pont Donnaz. Recupero 0′ pt e 3′ st.